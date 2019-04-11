43 دولة تستفيد من برنامج المملكة للتمور

الرياض-البلاد

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس مساعدات التمور المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدول العالم للعام 2019م بحضور عميد السلك الدبلوماسي في الرياض سفير جمهورية جيبوتي وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، ومصنع تعبئة التمور بالأحساء.

وأكد معاليه في كلمته خلال حفل التدشين حرص المملكة بتوجيه من قيادتها الرشيدة في كل عام على مشاركة دول العالم بأحد أهم منتجاتها الزراعية العريقة المتمثلة في التمور المعروفة بقيمتها الغذائية والصحية، وقال: نسعد اليوم بتدشين برنامج التمور البالغ 6500 طن الذي سيتم توزيعه على 43 دولة، منها (4000) طن توزع من خلال برنامج الأغذية العالمي على 14 دولة ، و2500 طن توزع على حكومات 29 دولة، مفيدًا معاليه أن المملكة سعت إلى توزيع التمور قبل شهر رمضان المبارك من كل عام لتسهم هذه الثمرة في دعم الاحتياجات الغذائية لمن هم في حاجة لها.

ورفع معاليه خالص الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يلقاه المركز من دعم مستمر وتوجيه سديد ورعاية مباركة.