جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بقسم الاحصاء

جدة : ولاء بارحيم

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز متمثله بكلية العلوم عن توفر وظائف اكاديمية مخصصة لقسم الاحصاء لعدد (2) طلاب و (2 ) طالبات

و دعت الجامعة الراغبين في التقديم بالحضور لشطر الطلاب لمكتب رئيس قسم الاحصاء بمبنى رقم (90A ) غرفة رقم (26F47) او على العنوان البريدي ص.ب 80203 الرمز البريدي 21589 او على البريد الالكتروني [email protected]

كما دعت االطالبات الحضور لشطر الطالبات إلـى مكتب مشرفة قسم الاحصاء بمبنى رقم (7) غرفة رقم (C98) او على العنوان البريدي ص.ب 80203 الرمز البريدي 21589 أو على البريد الالكتروني [email protected]

مشيرة إلى ان التقديم متاح خلال الدوام الرسمي وإلى تاريخ 1440/8/25 هـ .