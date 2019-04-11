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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بقسم الاحصاء

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / شعبان / 1440 هـ      11 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : ولاء بارحيم

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز متمثله بكلية العلوم عن توفر وظائف اكاديمية مخصصة لقسم الاحصاء لعدد (2) طلاب و (2 ) طالبات

و دعت الجامعة الراغبين  في التقديم  بالحضور لشطر الطلاب لمكتب رئيس قسم الاحصاء بمبنى رقم (90A ) غرفة رقم (26F47) او على العنوان البريدي ص.ب 80203 الرمز البريدي 21589 او على البريد الالكتروني  [email protected]

كما دعت االطالبات الحضور لشطر الطالبات إلـى مكتب مشرفة  قسم الاحصاء بمبنى رقم (7) غرفة رقم (C98) او على العنوان البريدي ص.ب 80203 الرمز البريدي 21589 أو على البريد الالكتروني [email protected]

مشيرة إلى  ان التقديم متاح خلال الدوام الرسمي وإلى تاريخ 1440/8/25 هـ .

ابراهيم عبد الغفار

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