“مسام” يتمكن من انتزاع 993 لغمًا حوثياً

البلاد : واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل 2019م، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد 459 لغماً مضاداً للآليات و7 عبوة ناسفة و500 ذخيرة غير منفجرة،ليبلغ إجمالي ماتم نزعه 993 لغمًا.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 53,770 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.