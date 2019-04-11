القتل تعزيراً في مهربي هيروين بجدة

جدة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم(الخميس) حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه تم القبض على كل من / 1- محمد مصطفى محمد يوسف 2- إعجاز فاطمة محمد مصطفى “باكستانيي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما , وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحُكم بقتلهما تعزيراً ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.