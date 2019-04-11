الأخيره

القتل تعزيراً في مهربي هيروين بجدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / شعبان / 1440 هـ      11 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم(الخميس) حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه تم القبض على كل من / 1- محمد مصطفى محمد يوسف 2- إعجاز فاطمة محمد مصطفى “باكستانيي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما , وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحُكم بقتلهما تعزيراً ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ابراهيم عبد الغفار

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