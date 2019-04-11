“الصحة” تعلن أسماء الفائزين بجائزة “وعي”.. الاثنين القادم

جدة : البلاد

تقيم وزارة الصحة يوم الاثنين القادم الحفل الختامي لجائزة “وعي” في عامها الثالث، والإعلان عن الفائزين بها ،وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة أكثر من مليون ريال، حيث سيتم الإعلان عن 10 مشاركات فائزة في كل مسار يتم تحديدهم بحسب نسب التصويت.

وتتضمن الجائزة 5 مسارات تشمل الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والانفوجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، وقد تم استحداث مشاركة المدارس من خلال صناعة فيلم توعوي لمبادرة صحية, بالإضافة إلى 3 جوائز مخصصة للفائزين بأعلى نسب في تصويت الجمهور من جميع المسارات.