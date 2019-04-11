الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس»

البلاد : وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، في مبنى سفارة الإكوادور في لندن، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسي منه، حيث كان يتحصن بسفارتها منذ عام 2012.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج “بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء” الذي منحته لأسانج.

وقال رئيس الأكوادور لينين مورينو، عبر حسابه في تويتر: “قررت الإكوادور بشكل سيادي سحب اللجوء الدبلوماسي من جوليان أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش.

وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

وبدوره اعتبر حساب موقع ويكيليكس على تويتر أن سحب الإكوادور حق اللجوء من أسانج مخالف للقانون الدولي.

بينما أوضحت الشرطة البريطانية أن توقيف أسانج يأتي بموجب أمر قضائي يعود ليونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.