الجامعات السعودية تتفق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

البلاد : ولاء بارحيم

شهد جناح وزارة التعليم في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي توقيع عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية ، وجامعة أمريكية لتطوير أعمالها والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وتهدف الاتفاقات إلى نقل التجارب والخبرات فيما بين الجامعات، بما يرفع من جودة التعليم المقدم فيها للطلاب والطالبات، والتعاون فيما بين تلك الجامعات في شتى الأمور العلمية، التي تعود بالنفع على التعليم، كما أنها تعتبر نافذة تواصل علمية بين أساتذة ومنسوبي الجامعات.

وتضمنت الاتفاقيات : مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة وجامعة تبوك، ومذكرة تفاهم بين جامعة بيشة وجامعة الملك عبدالعزيز، ومذكرة تفاهم بين جامعة بيشة وجامعة الملك خالد، ومذكرة تفاهم بين جامعة بيشة وجامعة المجمعة، واتفاقية تعاون بين جامعة بيشة وجامعة الجوف، واتفاقية تعاون جامعة الأميرة نورة مع جامعة الطائف، ومذكرة تفاهم بين جامعة الطائف وجامعة المجمعة، ومذكرة تفاهم بين جامعة الطائف وجامعة القصيم، ومذكرة تفاهم بين جامعة الطائف وجامعة الملك خالد، واتفاقية تعاون بين جامعة الطائف وجامعة جورج واشنطن، واتفاقية تعاون جامعة الأميرة نورة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة ومؤسسة البريد السعودي.