قطر وتركيا تعترضان على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

البلاد : متابعات

أعلنت تركيا وقطر اليوم الثلاثاء معارضتهما لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في خطوة تؤكد تعاطف الجانب التركي والقطري مع سياسات الحرس الثوري الإرهابي القمعية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القطري، محمد آل ثاني، عقب لقاء بينهما: “الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار وهو قرار من جهة واحدة يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران.

وأضاف تشاووش أوغلو: “لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية؛ كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب”.

ومن جانبه، قال الوزير القطري إن “الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار”، مضيفا: “إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها”.

وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني أو أي جيش آخر لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أعلن أمس الاثنين أنه اتخذ رسميا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.