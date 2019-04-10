الجيش اليمني يضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للمليشيا بتعز

البلاد : متابعات

أعلنت قوات الجيش اليمني ، الثلاثاء، ضبط شحنة قذائف وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك قبل وصولها للمناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وتمكنت نقطة تابعة للواء 35 مدرع، في الطريق الرابط بين مديريتي “المواسط”، و”الدمنة”، من ضبط شاحنة على متنها كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة، كانت في طريقها الى مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مديرية “الدمنة”.

وتحتوي الشاحنة، وفق موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، على كميات كبيرة من قذائف ( أر بي جي)، وصناديق متنوعة الأحجام من الذخيرة للأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وأسلحة متنوعة أخرى، كانت مخزنة بطريقة مبتكرة في الشاحنة.

وتم التحفظ على سائق الشاحنة، ومصادرة شحنة الأسلحة.