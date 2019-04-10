أسرة خاشقجي تنفي مناقشتها «تسويات مزعومة» حول قضية والدهم

جدة : البلاد

أكدت أسرة جمال خاشقجي ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود يرعيان كل الشعب السعودي، نافية صحة ما يتردد عن تسوية لقضية الراحل.

وحذرت الأسرة ، في بيان لها، (الأربعاء)، من مصادر تدَّعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بهم .

وشددت بأنها لم تناقش سابقاً أو حالياً أي نوع من “التسوية المزعومة”

وأكدت بأنها تثق بأن كل من ارتكب الجريمة أو اشترك بها سيقدم للعدالة.

وشددت على محامي الأسرة هو المستشار معتصم خاشقجي، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، ولم يسبق لأي من أبنائها مناقشة “لا سابقا ولا حاليا” أي أنواع من التسوية المزعومة.