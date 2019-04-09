تنفيذ حكم القتل حداً بإرهابي قتل رجل أمن بعسير

أبها : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) في مدينة أبها بمنطقة عسير ، حد الحرابة بـعمر سعيد باهيصمي – يمني الجنسية – إثر اقدامه على قتل رجل أمن.

وقالت الداخلية في بيان لها أن تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.