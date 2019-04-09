الشرعية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين

عدن ــ وكالات

شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبان بممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمع الدولي.

وقال اليماني، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الحكومةَ اليمنية لا تقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي في الحديدة.

هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية، خصوصاً ما يتعلق بتنصل ميليشيات الحوثي من تنفيذ مخرجات ستوكهولم ورفضهم البدء بإنجاز خطوات بناء الثقة المتعلقة بالانسحاب وإطلاق المعتقلين.

يأتي ذلك فى وقت وصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى صنعاء، في محاولة دولية جديدة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة 4 أشهر دون تنفيذ على الأرض بسبب تعنت مليشيا الحوثي.

ويعقد المبعوث الأممي لقاءات مع قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية، بهدف إقناعها بضرورة الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصا العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.

وتأجلت زيارة جريفيث إلى صنعاء عدة مرات منذ الجمعة الماضية، وقالت مصادر إن ذلك يعود إلى ترتيبات غير معلنة بين مكتب المبعوث وقيادات مليشيا الحوثي.

ويقود جريفيث محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل الجاري.

وعلى الرغم من التعنت الحوثي؛ فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات بالخطة الأممية للانسحاب، تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.