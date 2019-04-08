مقتل شرطي وسائق بالرصاص في القاهرة

القاهرة ــ وكالات

قتل ضابط وشرطيان في هجوم مسلح لمجهولين على سيارة عناصر الأمن، بمنطقة النزهة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران على سيارة كان يستقلها النقيب رامي عبدالرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأمينا شرطة من قوة القسم ما أدى لمقتلهم، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن القوة الأمنية كانت تستقل سيارة في شارع طه حسين بالنزهة الجديدة لتفقد الحالة الأمنية، وفوجئت بإطلاق مجهولين النار عليهم مشيراً إلى أنه تم تطويق المنطقة، وغلق مداخلها ومخارجها، وتمشيطها للبحث عن الجناة.

كما أمر النائب العام المصري بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا إلي مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا عن ملابسات الحادث.