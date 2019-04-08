التحالف ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف حي سكني بصنعاء

البلاد : متابعات

نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد ادعاءات ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي هي المسؤولة عن القصف الذي وقع في صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج العاصمة، وتحديدا في “نهم” البعيدة عن العاصمة.

كما حوّلت الميليشيات الحوثية معسكرا للشرطة العسكرية شرق صنعاء إلى مركز تدريبي ومخزن للأسلحة، فيما استهدفت طائرات التحالف سابقا مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في نفس المنطقة.

وشنت الطائرات 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد، وفقا لـ”العربية”، وأسفرت الغارات عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب صنعاء.