البحرين ترحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

المنامة : متابعات

رحبت مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية قولها: وإذ تجدد وزارة الخارجية تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أنشطة إيران العدائية وممارساتها الإرهابية وتدخلاتها السلبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فإنها تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميلشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.