الإرياني: الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

برلين : واس

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الوصول إلى السلام يبدأ من تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.. محملاً الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الانسانية.

وأشار وزير الإعلام اليمني خلال لقائه اليوم في العاصمة الألمانية برلين عضو البرلمان الاتحادي الألماني والقيادي في حزب الخضر أوميد نوريبور ، إلى تطلعات القيادة السياسية لليمن إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام، وبما يضمن عدم ترحيل الصراعات إلى المستقبل وتكرار ما حدث.

وثمن الوزير الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة من قبلهم لمساعدة الحكومة الشرعية على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الأوضاع الإنسانية والتعليمية والصحية ودعم العملة والاقتصاد الوطني، بينما لم تقدم إيران لليمن سوى شحنات الأسلحة والصواريخ والألغام البرية والبحرية للقتل والدمار.

من جهته، أكد عضو البرلمان الاتحادي الألماني عن حزب الخضر أن الجميع بات يدرك بأن الميليشيا الحوثية هي من بدأت الحرب ضد الدولة ومؤسساتها، وحولت الشعب اليمني في مناطق سيطرتها إلى رهائن، مشيراً إلى أن إيران تدعم الميليشيا الحوثية بطريقة لا تخدم عملية السلام ، وتلعب دوراً عدوانياً في كثير من بلدان المنطقة.

وقال “على الجميع أن يضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقيات والعودة إلى طاولة المفاوضات”، مجدداً التأكيد على التزام دولة ألمانيا الاتحادية بوحدة اليمن وسلامة أراضيه.