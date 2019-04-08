الأمن السوداني يحاول فض اعتصام أمام وزارة الدفاع.. والجيش يتدخل

الخرطوم : وكالات

حاولت قوات الأمن السودانية، الاثنين، فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، وفق شهود لرويترز.

وأطلقت عناصر من قوات الأمن، على متن شاحنات صغيرة، الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين.

في الأثناء، انتشر الجيش السوداني في محيط مقر القيادة العامة في الخرطوم، فأغلق طرقاً عدة مؤدية إلى المجمع المحصن الذي يعتصم متظاهرون أمامه منذ 3 أيام.

وجاء تحرك الأمن السوداني في وقت أعلن فيه “تجمع المهنيين” عقد مؤتمر صحفي أمام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع، ظهر الإثنين، تحت حماية الجيش

وقال شهود إن الجنود نصبوا حواجز في الشوارع القريبة من المجمع الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير لمنع السيارات من الاقتراب.

وخيم المتظاهرون ليلتين أمام المجمع ضمن مساعٍ لزيادة الضغط على البشير، كي يتنحى بعد نحو 30 عاماً في السلطة.

وتشهد الخرطوم، اعتصام آلاف المحتجين أمام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع وإقامة الرئيس البشير، وسط العاصمة، بعد أن نصبوا الخيام هناك، فيما ملأت الحشود عددا من الشوارع الرئيسية.

وتوقفت حركة العمل بشكل تام داخل مدينة الخرطوم، بعد إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والجسور المؤدية إليها أمام حركة المدنيين.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.