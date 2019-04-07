وزير المالية يلتقي عدداً من سفراء الدول الأوروبيّة

الرياض : واس

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه بالوزارة اليوم، عدداً من سفراء الدول الأوروبيّة لدى المملكة، وهم سفير مملكة السويد إيان كنوتسون، وسفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، والسفير النرويجي أويفند ستوكه، والقائم بأعمال سفارة فنلندا السيدة تينا بارفيانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الاستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومستشار معالي وزير المالية ثامر بن صالح الجارد، وعدد من مسؤولي الوزارة.