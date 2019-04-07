موانئ : مناولة 22 مليون طن من البضائع خلال مارس

البلاد : متابعات

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر مارس 2019م بواقع أكثر من (22) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2,78%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

كما حققت الموانئ ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات بواقع أكثر من (550) ألف حاوية

بنسبة زيادة بلغت 8,72%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر مارس 2019م (1,010) سفينة

وبلغ عدد الركاب (111) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات (56) ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي (705) ألف رأس من الماشية.