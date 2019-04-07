منتدى الخفجي يعرض فرص الاستثمار

الخفجي – البلاد
تنطلق اليوم أعمال منتدى الخفجي للاستثمار 2019 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وتنظمه غرفة الشرقية بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو لأعمال الخليج وأمانة المنطقة. وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم الخالدي رعاية أمير المنطقة ودعم سموه للأنشطة والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ،
موضحا أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور محافظة الخفجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات للمحافظة ،
كما يسعى إلى توطيد مفهوم المنطقة الشرقية كعاصمة الصناعة الخليجية، وجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية بالإضافة الى استضافة المسؤولين والمختصين لبحث تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة.