منتدى الخفجي يعرض فرص الاستثمار

الخفجي – البلاد

تنطلق اليوم أعمال منتدى الخفجي للاستثمار 2019 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وتنظمه غرفة الشرقية بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو لأعمال الخليج وأمانة المنطقة. وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم الخالدي رعاية أمير المنطقة ودعم سموه للأنشطة والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ،

موضحا أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور محافظة الخفجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات للمحافظة ،

كما يسعى إلى توطيد مفهوم المنطقة الشرقية كعاصمة الصناعة الخليجية، وجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية بالإضافة الى استضافة المسؤولين والمختصين لبحث تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة.

وقال رئيس الغرفة أن المنتدى سيسلط الضوء من خلال المشاركين على اهم الفرص الاستثمارية التي بامكان قطاع الاعمال العمل عليها حيث تعد الخفجي ارضا خصبة للاستثمار وتتمتع بعدة مميزات بين مدن المنطقة من الناحية الاستثمارية، في عدد من الانشطة الاقتصادية.