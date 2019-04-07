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انفجار خط لأنبوب غاز غرب إيران

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time30 / رجب / 1440 هـ       7 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

وقع اليوم (الأحد) انفجار بخط لأنبوب “غاز الاثیلین” بمحافظة كرمنشاه غربي إيران ، اثر انهيار للتربة نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة في المحافظة.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية “ارنا” عن مدير عام ادارة الازمة في المحافظة جليل بالائي القول انه من المرجح ان يكون انهيار التربة الناجم عن الامطار الغزيرة التي هطلت أخيرا وراء حادث انفجار انبوب غاز الاثيلين الا ان الخبراء يعكفون حاليا على دراسة الأمر لتحديد السبب بدقة.

واكد بالائي ان الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا مشيرا إلى ان الكوادر الفنية المتخصصة تعمل حاليا على معالجة الموضوع.

ابراهيم عبد الغفار

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