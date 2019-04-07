“العمل” تضبط 300 مخالفة لاشتراطات التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

البلاد : متابعات

ضبطت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمناطق المملكة 300 مخالفة لاشتراطات التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة خلال الشهر الماضي.

وتركزت أبرز المخالفات في عدم توفير البيئة المناسبة، ومن ذلك عدم توفر موظفتين في الوردية الواحدة على الأقل في حال وجود عاملين رجال، بالإضافة إلى عدم توفر غرف استراحة ودورات مياه خاصة للنساء.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في مراقبة التزام المنشآت بأحكام النظام، وأن مخالفة تلك الأحكام يترتب عليها غرامات مالية تتجاوز 20 ألف ريال عن كل مخالفة.