الرئيس التونسي يعلن عدم الترشح لولاية جديدة

تونس ــ وكالات

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عدم نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في 17 نوفمبر القادم.

وقال السبسي، في خطاب له خلال المؤتمر الانتخابي لحزب نداء تونس الذي أسسه سنة 2012، إنه حان الوقت لكي يأخذ الشباب مكانتهم في مسؤوليات الدولة بعيدا عن الإقصاء، مشيرا إلى أن من يقول بأنه يريد توريث نجله حافظ قائد السبسي فهو مخطئ ومجانب للصواب.

وطالب السبسي، أنصار نداء تونس إلى اللالتفاف حول الحزب في الانتخابات القادمة من أجل المحافظة على الطابع المدني للدولة، في إشارة ضمنية للمخاطر التي تشكلها الأحزاب الإخوانية الإرهابية في مقدمتها حزب النهضة..

ولفت إلى المبادئ التي تأسس عليها حزب “نداء تونس”، وهي معارضة حركة النهضة الإخوانية وحماية البلاد والمجتمع من الإرهاب والعنف باسم الدين.

وأشار إلى أن في فترة حكمه التي انطلقت فور فوزه بانتخابات 2014 وجد العديد من الصعوبات في إشارة إلى الدستور التونسي الذي لا يعطيه الصلاحيات الكاملة للحكم.

وكان حزب “نداء تونس” الذي أسسه السبسي عام 2012، قد أعلن مؤخرا نيته ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية.