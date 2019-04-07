إلى الأمام يالرئيس الاتحادي الهُمام

•• روح قتالية عالية .. أداء رجولي .. رغبة جامحة في تحقيق الفوز .. الإصرار على هز الشباك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة .. تألق واضح من جميع أفراد الفريق الاتحادي .. وفوز رباعي مستحق على الباطن، وسط فرحة كبيرة غمرت أفئدة الملايين من عشّاق نادي الاتحاد، وعلى رأسهم الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر .. الذي نجح وبكل جدارة واقتدار في تحقيق الطمأنينة والاستقرار لفريقه بعد أعمال بطولية كبيرة قام به هذا الرئيس العاشق لناديه، منذ تسلمه رئاسة نادي الاتحاد ..

والذي كان ولايزال يعمل ويكافح ويذلل الصعاب من أجل مواصلة تألق فريقه، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي حصد فيه النقطة (٢٥) .. وفي بطولة كأس الملك، حيث واصل العميد انتصاراته ووصل بكل جدارة لنصف نهائي البطولة الغالية، ومرشح للوصول للنهائي والفوز بكأس الملك .. كل هذه الانتصارات لم تتحقق من فراغ،

وإنما جاءت نتيجة أعمال بطولية كبيرة قام بها الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر، الذي كافح السلبيات التي كان يعاني منها الفريق وأحدث الكثير من التغييرات الجذرية؛ سواءً على مستوى الجهاز الفني أو على مستوى قائمة الفريق، الشيء الذي ساهم وبكل قوة في تحقيق هذه الانتصارات المتتالية والتي ستتواصل، بمشيئة الله تعالى، بعد غدٍ الثلاثاء أمام لكوموتيف طشقند في البطولة الآسيوية؛ رغم حرمان النمور من أوفى جمهور .. وكذلك الفوز على متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر، إذا ماظهر نمور الاتحاد بتلك الروح القتالية العالية والأداء الجميل والرغبة في تحقيق الفوز؛

مثلما شاهدناهم في المواجهة الأخيرة أمام الباطن .. وأقول لرئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي هشام ناظر : وفقك الله وأعانك على مواصلة الإبحار بسفينة الاتحاد وإيصالها، بحفظ الله ورعايته، إلى شط الأمان .. وإلى الأمام يالرئيس الاتحادي الهُمام.

•• من مشاعري وكلماتي

أربعة أهداف ماسيّة

يافخر النوادي عشقت الفوز

بأهداف جملة .. وفردية

سجّلت أهداف .. زي اللوز

أربعة أهداف .. ماسيّة

أهداف بالهد ..وأهداف شوز

في كل هجمة هدف ليّة

الباطن يهاجم .. وهو مهزوز

خط الظهر ميّة .. لميّة

وسط ذهب .. بيفك رموز

وهجوم .. غارات جويّة