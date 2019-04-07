أسبوع للتلاحم الوطني بمنطقة الباحة

الباحة – واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم انطلاق فعاليات “أسبوع التلاحم الوطني”، الذي ينظّمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة، خلال الفترة ما بين 2 – 5 شعبان المقبل، بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي والفاعلين وأفراد المجتمع، وذلك بمقر النادي الأدبي في مدينة الباحة.

ويأتي تنظيم أسبوع التلاحم الوطني في منطقة الباحة استمرارًا للمسيرة الناجحة لبرنامج تلاحم، الذي نظمه المركز في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لرؤيته المستقبلية بنشر وترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والتسامح والتلاحم الوطني، والمحافظة على كل ما يهدد وحدة النسيج المجتمعي.

ويهدف أسبوع التلاحم الوطني إلى المحافظة على الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، واستنهاض دور العلماء والمثقفين لتعزيز مفاهيم وممارسات الحوار وقيم التسامح للمحافظة على اللحمة الوطنية، إضافةً إلى إيجاد مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني، فضلًا عن تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح.

وتتضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني التي تستهدف جميع الفئات العمرية والتوجهات والاهتمامات المختلفة، عددًا من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمقاهي الحوارية والأمسيات الوطنية، حيث تنطلق فعاليات اليوم الأول ببرنامج “نحن أبناء كوكب الأرض”، يليها حفل الافتتاح وإطلاق أسبوع التلاحم، وتختتم فعاليات اليوم بتكريم شركاء أسبوع التلاحم الوطني وإطلاق قافلة تلاحم.

وتأتي فعاليات اليوم الثاني متضمنة ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية، يليها برنامج تدريب الشباب (الحوار المجتمعي)، إضافةً إلى محاضرة لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان “أمة وسطًا”، ولقاء حواري بعنوان الباحة 2030، فيما تشمل فعاليات اليوم الثالث برنامج تدريب الشباب والفتيات (تبيان) في الوقاية من التطرف، يليه مقهى حواري بعنوان “تطلعات شبابية” بمشاركة عدد من المختصين، ثم أمسية وطنية يليها ملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان “دور وسائط الإعلام الجديد في المحافظة على الوطنية”.