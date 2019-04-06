88 قتيلا حصيلة هجمات ( بوكو حرام ) في شهر

أبوجا – فرانس برس

أعلنت الأمم المتحدة، ارتفاع حصيلة هجمات ﺟﻤﺎﻋﺔ “بوكو ﺣﺮﺍﻡ” الإرهابية في ﺍﻟﻨﻴﺠر لـ 88 ﻣﺪنيا ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

وقال ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴق اﻟﺸؤﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﻲ، في إحصائية حديثة: إﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠر سجلت ﺧﻼﻝ ﺷﻬر مارس الماضي أكثر من 21 ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ قامت بها الجماعة الإرهابية.

وأوضح أن هجمات الحركة الإرهابية المتتالية دﻓﻌﺖ 18 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ للنزوح ﻋﻦ ﻗﺮﺍﻫﻢ.

ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ “ﺩﻳﻔﺎ” ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺤﻮﺽ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺩ القريبة من ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﺣﻴﺚ نشأت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ.

ﻭزادت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، من ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ الإرهابية على 4 ﺩﻭﻝ ﻫﻲ تشاد، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، منذ ﻣﻄﻠﻊ ﻌﺎﻡ 2019.

وظهرت جماعة بوكو حرام في نيجيريا عام 2002 وتزعم أن هدفها تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.