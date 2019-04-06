وزارة التعليم تفوز بـ3 جوائز عالمية

البلاد : ولاء بارحيم

نالت المملكة العربية السعودية 3 جوائز عالمية في مجموعة الابتكار و دمج التقنية و جائزة المجموعة الكبرى ، بمنتدى تبادل الخبرات في باريس .

وشارك بالمنتدى وفد من المعلمين والمعلمات السعوديين ضمن 400 معلم من مختلف أنحاء العالم لعرض مشاريعهم الإبداعية بدمج التقنية في التعليم .

وفاز بجائزة مجموعة الابتكار من إدارة تعليم المدينة المنورة المعلم إبراهيم الجابري

كما فازت بجائزة مجموعة دمج التقنية من إدارة تعليم جدة المعلمة مها الغامدي

بينما نالت على جائزة المجموعة الكبرى من إدارة تعليم المنطقة الشرقية المعلمة وجدان الفرج .

وتأتي مشاركة المملكة ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية.

كما أشرف على الوفد السعودي في مسار القادة المشرف على تنفيذ الاتفاقية يوسف الشويمان من وحدة التحول الرقمي بوكالة الأداء التعليمي .

و شارك بالمنتدى زياد السيف من المركز الوطني للتطوير المهني و شريفة الربيع من وكالة الشؤون المدرسية.