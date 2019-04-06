مقتل 14 داعشيًا في ضربتين جويتين بالعراق

بغداد ــ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 14 عنصرًا من داعش في عملية نوعية لطيران الجيش غرب محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان: إن طيران الجيش العراقي تمكن من قتل 14 عنصرًا من داعش في غرب كركوك.

وأوضحت الوزارة، أن الأمطار التي هطلت مؤخرا كانت لها الأثر الفعال في إخراج عناصر داعش من جحورهم في وادي قرحة، جنوب غرب مدينة داقوق.

وأضاف البيان: إن طيران الجيش تمكن من استهدافهم والقضاء عليهم وقتل أعدادًا كبيرة منهم عبر طلعتين جويتين، حيث قتل في الطلعة الأولى 6 من إرهابيي داعش وفي الثانية 8 إرهابيين“.

ومنذ أكثر من عشرة أيام تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت استعدادها ووضعها خطة لاحتواء أزمة محتملة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسبوع.