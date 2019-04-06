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مقتل 14 داعشيًا في ضربتين جويتين بالعراق

كتبه صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد ــ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 14 عنصرًا من داعش في عملية نوعية لطيران الجيش غرب محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان: إن طيران الجيش العراقي تمكن من قتل 14 عنصرًا من داعش في غرب كركوك.

وأوضحت الوزارة، أن الأمطار التي هطلت مؤخرا كانت لها الأثر الفعال في إخراج عناصر داعش من جحورهم في وادي قرحة، جنوب غرب مدينة داقوق.

وأضاف البيان: إن طيران الجيش تمكن من استهدافهم والقضاء عليهم وقتل أعدادًا كبيرة منهم عبر طلعتين جويتين، حيث قتل في الطلعة الأولى 6 من إرهابيي داعش وفي الثانية 8 إرهابيين“.

ومنذ أكثر من عشرة أيام تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت استعدادها ووضعها خطة لاحتواء أزمة محتملة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسبوع.

صحيفة البلاد

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