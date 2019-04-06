تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

تونس ــ وكالات

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر جديد.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: إن السبسي قرر الاجتماع بمجلس الأمن القومي الذي يضم القيادات الأمنية والعسكرية والحكومة لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، استعدادها لتأمين حدودها مع ليبيا، خاصة في المعبر الحدودي “رأس جدير” الذي يمثل البوابة الرئيسة التي تربط البلدين.

وفي نهاية عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ عقب عمل إرهابي، ومنذ ذلك التوقيت تم تمديدها لعدة مرات، وكانت أحدث مرة في 6 مارس الماضي.

وتعطي الطوارئ في تونس وزير الداخلية صلاحيات استثنائية، تشمل حظر التجوال ومنع الاجتماعات ومراقبة الصحافة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.