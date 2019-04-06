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بالصور.. الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طرابلس : متابعات

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، على مطار طرابلس الدولي والمنطقة المحيطة به .

وكشفت الصور انتشار قوات الجيش الليبي في محيط مطار طرابلس، بعدما أن قامت بتأمين المنطقة المحيطة به.

وشوهدت وحدات عسكرية من قوات الجيش على بوابة المطار، كما أظهرت الصور انتشارا كبيرا على المدرج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الليبي، أن غربي البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، فيما تواصل قواته العملية العسكرية الواسعة.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس

من بينها غريان وترهونة والعزيزية وقصر بن غشير والزهراء والساعدية وعين زارة، وعدد آخر من المناطق.

ابراهيم عبد الغفار

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