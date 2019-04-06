بالصور.. الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس

طرابلس : متابعات

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، على مطار طرابلس الدولي والمنطقة المحيطة به .

وكشفت الصور انتشار قوات الجيش الليبي في محيط مطار طرابلس، بعدما أن قامت بتأمين المنطقة المحيطة به.

وشوهدت وحدات عسكرية من قوات الجيش على بوابة المطار، كما أظهرت الصور انتشارا كبيرا على المدرج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الليبي، أن غربي البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، فيما تواصل قواته العملية العسكرية الواسعة.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس

من بينها غريان وترهونة والعزيزية وقصر بن غشير والزهراء والساعدية وعين زارة، وعدد آخر من المناطق.