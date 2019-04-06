(السعودية) تحصد جائزتين في الخدمات والمنتجات

جدة – واس

حصدت الخطوط السعودية على جائزتين جديدتين في مجال الخدمات والمنتجات على متن الطائرة؛ حيث نالت جائزة أفضل شركة طيران في مجال نظام الاتصال الترفيهي على متن الطائرة ، وجائزة أفضل حقيبة مستلزمات السفر الشخصية المقدمة لضيوف الدرجة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ، وذلك ضمن جوائز مجلة PAX International الرائدة في مجال الأخبار والتحليلات الخاصة بخدمات شركات الطيران على مستوى العالم .

وجرى إعلان النتائج وتسليم الجوائز على هامش معرض هامبورغ لمنتجات وخدمات المقصورة الداخلية للطائرات ، حيث تستعرض الشركات المصنعة لمنتجات مقصورة الطائرة أحدث وأفضل منتجاتها أمام شركات الطيران العالمية .

وتعد “الخطوط السعودية” أول شركة طيران في العالم تتيح لضيوفها التواصل النصي مجاناً عبر (5) تطبيقات، تشمل “واتساب” و “آي مسج” و “ماسنجر فيسبوك” و “وي شات” و “إنستجرام” ، إلى جانب التنوع الكبير للمحتوى الترفيهي على متن الطائرات الذي يتجاوز (4000) ساعة من البرامج المنوعة وأفلام العرض الأول في هوليوود والبرامج المتعلقة بالأطفال عطفاً على الكتب الرقمية والصوتية وغيرها، ويستهدف مختلف شرائح الضيوف ويحظى بالتطوير المستمر والزيادة في عدد ساعاته .