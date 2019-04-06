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الرئيس التونسي: لن أترشح لفترة رئاسية جديدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي ، إنه لا يرغب في الترشّح للانتخابات القادمة، رغم أنّ الدستور يمكّنه من عهدة انتخابية أخرى.

وشدد السبسي، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الانتخابي الأول لحزب “نداء تونس” ، على أنّ تونس في حاجة إلى التغيير وهي تزخر بالرجال الأكفاء رغم أنهم ليسوا في مواقع القيادة حاليا، كما أنه لا بد من إفساح المجال للشباب.

ولفت الرئيس التونسي إلى أهمية أن تفرز الانتخابات القادمة قيادات قادرة على إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها حيث قال: ” متابعا “تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن”.

ابراهيم عبد الغفار

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