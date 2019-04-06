أمير مكة بالنيابة يشهد اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة

مكة المكرمة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ،اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، الذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

ويحوي مخطط الكدوة الجديد على 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصف ومكتب للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة بمساحة إجمالية تبلغ 697.871 متراً مربعاً ، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة حوالي 45% من مساحة المخطط .

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى التي تم اختيارها ضمن مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة التي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.