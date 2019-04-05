الدولية

مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time28 / رجب / 1440 هـ       5 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شن طيران التحالف اليوم الجمعة، 4 غارات استهدفت تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي شمال مركز مديرية عبس بمحافظة حجة.

ونقلت “العربية” عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير 4 مركبات عسكرية.

وكانت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة قد نفذت عملية نهاية الأسبوع قبل الماضي، حررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس، وصولاً إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة.

ابراهيم عبد الغفار

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