مجموعة حقوقية توثق مقتل 241 طفلاً فلسطينياً في الصراع السوري

بيروت : وكالات

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا اليوم، أن 241 طفلاً فلسطينيًا قتلوا منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 م .

وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان اليوم، أن أطفالاً فلسطينيين تعرضوا للتعذيب في سجون نظام الأسد، كما تعرض عدد منهم للموت بسبب القصف العنيف والحصار الخانق الذي فرضته قوات النظام السوري على المخيمات الفلسطينية في سوريا طوال سنوات الصراع .

ورجحت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرا لها أ، يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكنها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان .

وأشارت احصائيات مجموعة العمل، إلى أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سوريا قد بلغ 3920 ضحية .