رئيس الوزراء اليمني يشيد بدعم دول التحالف العربي في استقرار العملة ببلاده

عدن : واس

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات الغذائية والأساسية.

وقال خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مديري البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابًا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وشدد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية.