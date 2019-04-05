تفعيل الجمعيات الصحية والارتقاء بخدمات مرضى السكري

الرياض- البلاد

وقّعت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية السعودية للسكري في مقر الأمانة العامة للمجلس، بهدف الوصول إلى عمل مشترك للوقاية من مرض السكري، ووضع معايير جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى السكري، بالإضافة إلى المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث في مجال داء السكري، وفي بعض النشاطات واللجان العلمية، وتبادل المواد العلمية والتوعوية.

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي ،الذي وقع المذكرة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالمحسن الشيخ ، أهمية رؤية المجلس فيما يخص تفعيل دور الجمعيات العلمية الصحية للإسهام في شتى مجالات الخدمات الاستشارية والمشورات العلمية والفنية والبحثية.

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسكري أن هذه الاتفاقية تعد نقله نوعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ مسؤولياتنا تجاه المجتمع السعودي، حيث أن الجمعية منذ نشأتها أخذت على عاتقها تنمية الوعي الصحي المتعلق بداء السكري والسمنة لدى أفراد المجتمع ورفع المستوي العلمي للممارسين الصحيين في مجالي السكري والسمنة وكذلك إجراء الأبحاث العلمية والبرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة في مجال الرعاية الصحية.