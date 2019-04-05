(العقاري) يودع القرض المدعوم

الرياض – البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، منها 90 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري، ونصف مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، بلغت مليارين و713 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى مارس 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مارس 2019، بلغت نحو 527 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو مليارين و185 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل،

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.