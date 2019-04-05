الذهب ينخفض صوب أدنى مستوى في 10 أسابيع

البلاد : رويترز

انخفض الذهب اليوم، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن المزيد من الدلائل بشأن قوة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1288.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1 بالمئة إلى 1293.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة

إلى 892.95 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2018

عند 901.49 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين نحو خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1371.50 دولار للأوقية لكنه يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني.

واستقرت الفضة عند 15.14 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة لأدنى مستوياتها منذ نهاية ديسمبر في الجلسة السابقة.