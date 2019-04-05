الدنمارك تحتفل بيومها الوطني

جدة – خالد بن مرضاح

بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بلخيور وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال وسيدات الأعمال، في كل البلدين احتفلت مملكة الدنمارك بذكرى اليوم الوطني، وذلك في فندق رادسون بلو بجدة، وكان في مقدمة المستقبلين السفير الدنماركي السيد اوله موسبي والقنصل الفخري للدنمارك ماجد بن عبدالمحسن الحكير بجدة، والسيد بدر بن خالد الحكير.

بدأ الاحتفال بالسلام الملكي السعودي والسلام الوطني لمملكة الدنمارك، والقى السفير الدنمارك كلمة أكد فيها عمق العلاقات التي امتدت لفترات طويلة ، وشهدت تناميا مستمر في جميع المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية، كما ألقى القنصل الفخري ماجد الحكير كلمة رحب فيها بالحضور ونوه فيها بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة الدنمارك، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة وقوية على مستوى المجالات كافة.