إنشاء كرسي الأمير نواف للتنمية المستدامة في الجوف

سكاكا – واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإنشاء كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف .

أعلن ذلك معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري خلال رعاية سمو أمير منطقة الجوف لحفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور البشري أن الكرسي جاء امتداداً للدعم الذي كان يوليه الأمير نواف بن عبدالعزيز – رحمه الله – للأبحاث والدراسات العلمية فهي أساس الخطط والبرامج الحكومية الناجحة التي تعمل على استمرار تطوير العمل فيها ، كما يعمل الكرسي على نشر ثقافة التنمية المستدامة ودعم أبحاثها والتعريف بها في المجتمع الجوفي، حيث ترتكز الخطة له على البعد الديني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبان معالي مدير الجامعة أن من الأهداف العامة للكرسي مساعدة الأفراد في خلق جزء تنافسي إبداعي لإيجاد فرص استثمارية نوعية وجديدة ، إضافة إلى توفير فرص مثمرة للجميع من شركات كبرى ومؤسسات ورواد أعمال عبر ربط مخرجات التعليم باحتياج سوق العمل.