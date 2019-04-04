وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفرش أكبر جامع بأمريكا اللاتينية

البلاد : متابعات

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهـد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتأمين فرش فاخر لجامع الملك فهد بمدينة بيونس أيروس بجمهورية الأرجنتين، قبل موسم شهر رمضان المبارك القادم ــ إن شاء الله ــ، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 2000م2، ويتكون من طابقين، يتسع لأكثر من 5000 مصلي .

وثمن المدير العام لمركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم، منوهاً بما يحظى به مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بيونس أيروس من دعم سخي لا محدود لخدمة مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

وأزجى الشمراني شكره وتقديره لمعالي الوزير آل الشيخ على دعمه المستمر لأعمال المركز وبرامجه المختلفة، مؤكداً أن مشروع فرش الجامع يأتي اتساقاً مع ما يقدمه ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في هذه البلاد المباركة الذين أخذوا على عاتقهم خدمة الإسلام والمسلمين ودعم المراكز الإسلامية في العالم.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية، تشرف على أعماله وبرامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويعد أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة يخدم مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، إذ تبلغ مساحته (37 ألف م2)، وبُني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ عام 1422هـ.