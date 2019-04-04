وزراء المياه والزراعة العرب يبحثون تحديات الأمن الغذائي والمائي

القاهرة : واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب ،وذلك برئاسة مشتركة من وزير الزراعة والبيئة الأردني إبراهيم صبحي الشحاحدة ممثلاً لوزراء الزراعة العرب ،والسفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت الدائم ممثلا لوزير النفط وزير الكهرباء الكويتي عن وزراء المياه العرب ،وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم في الدول العربية ، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي.

ويناقش الاجتماع تحديين من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية وهما الأمن الغذائي والأمن المائي

كما يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية.