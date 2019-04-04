مشاركات عالمية في معرض المجوهرات بجدة

جدة- البلاد

تستضيف محافظة جدة الاثنين المقبل, وعلى مدى أربعة فعاليات معرض صالون المجوهرات في نسخته العاشرة, بمشاركة أكثر من 50 دارا من داخل المملكة وخارجها. ويُعد المعرض البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة.

وتتضمن فعاليات المعرض آخر ما قدمه خبراء هذه الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار, إذ يعرض المتحف أرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلاً عن عقد العديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية, حيث تدل حجم المشاركة في المعرض على التوسع الكبير في الاستثمار بهذا المجال في ظل التحولات الاقتصادية حالياً، واتجاه الكثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار.

كما تستضيف الرياض فعاليات المعرض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 – 18 من أبريل الجاري، بفندق الفيصلية, وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم، ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقاماً قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع.