النفط يلامس 70 دولارا

عواصم – وكالات

لليوم الرابع على التوالي واصلت أسعار النفط ارتفاعها ليقترب برنت من 70 دولارا للبرميل، إذ ألقى الدعم الذي يلقاه الخام من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية بظلاله على زيادة غير متوقعة للمخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.73 دولار للبرميل ، بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر.

ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من خارجها مثل روسيا – فيما يعرف بتحالف أوبك+ – إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء أوبك سجل أقل مستوى في أربعة أعوام في مارس.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس الماضي تراجع 280 ألف برميل يومياً عن فبراير/شباط إلى 30.4 مليون برميل يومياً، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الإثنين، لتصل إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ بداية 2019، ولامس خام القياس العالمي برنت 69 دولاراً للبرميل.