النائب العام يوجه بإنشاء وحدتين لـ “التعاون الدولي” و”الجرائم الاقتصادية”

جدة : البلاد

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإنشاء وحدتين داخل فروع النيابة العامة إحداهما متخصصة في دائرة التعاون الدولي وتعنى باسترداد العائدات الجرمية من الخارج تحت مسمى ( وحدة استرداد عائدات الجريمة ) والأخرى متخصصة في دائرة الجرائم الاقتصادية تعنى بقضايا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي تحت مسمى ( وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي ) ؛ جاء ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد .

وأضاف أن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة العامة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية ، فيما أكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي انطلاقاً من اختصاصاتها واضطلاعاً بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم .

هذا وقد رفع معالي النائب العام بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على دعمهما الكبير واللامحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها منوهاً معاليه بما تحقق في مسيرة النيابة العامة خلال الفترة الماضية من نقله نوعية، وانجازات فريدة في شتى المجالات وخصوصا في مجال المساءلة في مجال قضايا غسل الأموال بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة .