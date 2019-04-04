“العقاري” يودع 590 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

البلاد : متابعات

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019، منها 90 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري، ونصف مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح الصندوق في بيان صحافي اليوم أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، بلغت مليارين و713 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى مارس 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مارس 2019، بلغت نحو 527 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو مليارين و185 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأفاد صندوق التنمية العقارية، أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطن المستفيدين من القروض العقارية المدعومة، مشدداً على الحرص بالمضي قدمًا مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.