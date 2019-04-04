الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة والاستثمار

بغداد : واس

استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق في بغداد اليوم، معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الثانية الذي عقد في بغداد اليوم.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق.

وكان معالي وزير التجارة والاستثمار وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس التنسيق ورؤساء اللجان قد اجتمعوا في وقت سابق، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبدالمهدي، ومعالي رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وتم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات، بالإضافة للقاء رجال الأعمال في البلدين الذي تم خلاله بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستثمارية.