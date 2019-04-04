أمير الشرقية يفتتح ملتقى (بيبان) لرواد الأعمال

الدمام -واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية امس, فعاليات ملتقى “بيبان” في نسخته السادسة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت عنوان “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفور وصول سموه لمقر الملتقى تجّول سمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه على بيبان الملتقى العشرة التي تقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام من الساعة الـ 4 حتى الـ 11 مساءً.

المهندس الرشيد أكد في كلمة له أن الملتقى يتميز بتفرده بجمع المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة كافة تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته كونه الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة ، مشيرا إلى أن الملتقى حقق في محطاته السابقة عدد حضور وصل إلى أكثر من 224 ألف شاب وشابة، فيما شهد أكثر من 1216 ورشة عمل، وحوالي 3057 جلسة إرشادية.