منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

البلاد : واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح “58” مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم :

الرائد أحمد عبدالعزيز السديري ، خالد سالم الغامدي ، خالد سعيد الغامدي ، عبداللطيف محد المهيني ، هادي ترحيب العتيبي ، عبدالمحسن حويمد السلمي ، عبدالله علي الزهراني ، محمد رشيد التميمي ، النقيب احمد سعد البريدي ، الرقيب أول بدر فالح الدوسري ، عبدالله ظافر الغامدي ، الملازم أول سعد عبدالله آل زيد ، العريف سلطان سعد السبيعي ، عبدالله علي الرويلي ، عادل حمد الزنيدي ، النقيب زياد محمد الزيد ، فلاح فريج العنزي ، موسى حميد البناقي ، رئيس الرقباء عبدالرحمن عطية اللحياني ، عثمان أحمد الزهراني ، فيصل صالح الحجيلي ، علي مشعوف القحطاني ، الجندي أول علي أحمد حيدر ، سعد دوخي علي الغامدي ، عبدالعزيز زامل الزامل ، ناصر محمد السحيباني ، خالد عازب الزهراني ، محمد فرحان العنزي ، عوض حسن الغامدي، عبدالله محمد الدعجاني ، دهام محمد عبدالعزيز ، ناصر عبدالرحمن الحامد ، عبدالله حمدان الشراري ، العريف عبدالعزيز خلف العنزي ، الرقيب يوسف مطيله الشراري ، الرقيب محمد هطيلان الشراري ، خالد جوهر الخيبري ، ياسر مطلق الرويلي ، محد زايد الشراري ، الجندي أول نواف صالح الشراري ، أحمد محمد الشمردل ، عبدالله محمد العازمي ، بدر خلف الشراري ، الرقيب أحمد علي المحائلي ، صهيب جميل نور ، بديع أحمد أبو النجا ، بندر عطالله العتيبي ، فهد عبدالعزيز أبو خليل ، أحمد محمد الحازمي ، الرائد تركي ناصر العتيبي ، الجندي أول ياسر عسيري ، محمد صالح الخالدي ، مبارك عبدالله أبو نخاع ، المقدم ركن طامي جلال البقمي ، عبدالعزيز إبراهيم علوان العلوان ، مديني عمر الكديسي ، فهد أحمد علي الزهراني .